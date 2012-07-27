Эксперты ЮНЕСКО присматриваются к пещерному монастырю в Крыму
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь предлагает включить Свято-Успенский пещерный монастырь, расположенный в урочище Мариам-Дере вблизи Бахчисарая, в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как сообщила пресс-служба Совета министров Крыма, Лазарь на встрече с экспертами ЮНЕСКО отметил, что Успенский монастырь является одним из знаковых и древнейших православных монастырей Крыма.
Успенский пещерный монастырь является памятником национального значения и подчиняется Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.
На территории, прилегающей к монастырскому комплексу, располагается кладбище воинов, павших в период Крымской войны 1853—1856 годов, кладбище советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также раннесредневековый некрополь и остатки греческого поселения Мариамполь.
«Для Крыма и Украины очень важно, что такой авторитетный международный орган, как ЮНЕСКО, сегодня изучает возможность включения в свой список некоторых памятников нашего полуострова, - сказал глава Симферопольской и Крымской епархии. - Я надеюсь, что будет найден консенсус, какие объекты должны быть музейными экспонатами, а какие возрождаться как духовные святыни, при этом, не потеряв своего первозданного вида».
Сейчас в списке ЮНЕСКО 962 объекта и лишь пять из них находятся в Украине: Софийский собор и Киево-Печерская лавра в Киеве, исторический центр Львова, пункты геодезической дуги Струве в Хмельницкой и Одесской областях, резиденция митрополитов Буковины, а также буковые леса Карпат.
Вопрос включения древнего города Херсонес Таврический и Бахчисарайского историко-культурного заповедника в список ЮНЕСКО планируют рассмотреть в 2013 году.