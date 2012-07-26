Украина не Россия: НОК требует исправить данные российских олимпийцев
08:59, 26 июля 2012Общество
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Украина просит организаторов Олимпиады в Лондоне исправить биографические данные российских спортсменов.
Луцк каким-то образом оказался в России...
Штаб олимпийской делегации Украины направил официальное обращение в Организационный комитет Игр ХХХ Олимпиады в Лондоне с просьбой срочно внести исправления в ошибочные биографические данные, опубликованные на официальном Интернет-сайте Олимпийских игр.
Как сообщает сайт Национального олимпийского комитета Украины, в частности, речь идет об информации о спортсменах российской команды, где допущены существенные ошибки, связанные с местом их рождения в Украине.
Украинская область?..
Штаб олимпийской делегации Украины будет отслеживать развитие событий и принимать соответствующие меры относительно внесения необходимых поправок.
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