Украина не Россия: НОК требует исправить данные российских олимпийцев

Штаб олимпийской делегации Украины направил официальное обращение в Организационный комитет Игр ХХХ Олимпиады в Лондоне с просьбой срочно внести исправления в ошибочные биографические данные, опубликованные на официальном Интернет-сайте Олимпийских игр.

Как сообщает сайт Национального олимпийского комитета Украины, в частности, речь идет об информации о спортсменах российской команды, где допущены существенные ошибки, связанные с местом их рождения в Украине.

Штаб олимпийской делегации Украины будет отслеживать развитие событий и принимать соответствующие меры относительно внесения необходимых поправок.