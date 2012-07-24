Среди хулиганов, стрелявших по прохожим в Кировограде, были милиционеры

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Белый автомобиль марки BMW, из которого велась стрельба, задержали работники ГАИ. В салоне находилось четыре человека, среди них, как выяснилось, один сотрудник органов внутренних дел и курсант ведомственного учебного заведения, который и находился за рулем.

До этого в милицию поступило сообщение о том, что один из пассажиров упомянутого авто стрелял по гражданам, которые стояли на остановке общественного транспорта, пластиковыми пульками из оружия для игры в страйкбол. Потерпевшие серьезных ранений не получили - отделались синяками.

В отношении сотрудников органов внутренних дел руководством УМВД в области назначено служебное расследование, материалы которого будут направлены для принятия решения в прокуратуру.

По указанному факту Кировским райотделом милиции Кировоградского ГО УМВД Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.