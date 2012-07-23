В Кировограде трое юнцов из окна автомобиля BMW стреляли по прохожим

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Стрельба велась из пневматических устройств для страйкбола. Подобное оружие, отмечают в прокуратуре, находится в свободной продаже.

Автомобиль нарушителей по «горячим следам» остановили работники ГАИ во время отработки города.

От выстрелов пластиковыми пулями получил травмы молодой горожанин.

По данному факту милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.