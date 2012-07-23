Милиция поймала малолетнего хулигана, который разбил окно скоростному Hyundai

Как говорится в сообщении ДЖД, по факту проводится проверка по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правонарушителям грозит штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, содержание под стражей до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

За преступления, совершенные несовершеннолетними, ответственность несут родители.

С целью предупреждения подобных случаев по ходу следования дневных экспрессов осуществляется патрулирование сотрудниками военизированной охраны и транспортной милиции.

Кроме того, на участках следования поезда планируется установка камер наружного видеонаблюдения.

Напомним, в результате инцидента 20 июля, когда в поезде «Украинский экспресс» было разбито окно, пассажиры не пострадали.

По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 20 тыс. грн.

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда производства Hyundai Rotem «Украинский экспресс» начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года. До конца года по железным дорогам между Львовом, Киевом, Харьковом и Донецком будут курсировать 10 таких составов.

В «Украинских экспрессах» 579 мест для сидения, из них 1-го класса - 168, 2-го класса - 411 и 2 места для инвалидов.