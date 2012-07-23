В сети появилось видео драки фанатов в Киеве (видео)
10:53, 23 июля 2012Общество
5607 0
Вследствие драки между футбольными болельщиками, произошедшей возле станции столичного метро "Лукьяновская" вчера вечером, с телесными повреждениями госпитализированы два человека.
В сети появилось видео с места происшествия, снятое водителем одного из автомобилей, проезжал мимо.
Как сообщал УНИАН, в драке участвовали около 50 человек. В драке принимали участие жители Киева, Днепропетровска и граждане России. Задержаны более 20 участников драки. Они доставлены в Шевченковское райуправление милиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Два человека госпитализированы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter