В сети появилось видео драки фанатов в Киеве (видео)

В сети появилось видео с места происшествия, снятое водителем одного из автомобилей, проезжал мимо.

Как сообщал УНИАН, в драке участвовали около 50 человек. В драке принимали участие жители Киева, Днепропетровска и граждане России. Задержаны более 20 участников драки. Они доставлены в Шевченковское райуправление милиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Два человека госпитализированы.