В Полтаве водитель маршрутки сбывал наркотики «не отходя от кассы»

Об этом УНИАН сообщили в ОСО УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, 53-летний полтавчанин, ранее судимый за наркотики, двигаясь по маршруту «Огневка-Левада», договаривался с клиентами по телефону о месте и времени сбыта наркотика, а потом тут же, при пассажирах, сбывал «дурман» клиентам. Некоторые из них даже садились в маршрутку на переднее сиденье, где водитель продавал им очередную дозу.

Сотрудники милиции задержали злоумышленника «на-горячем», во время очередного сбыта своему клиенту опия ацетилированного на одной из остановок Полтавы. Во время обыска в автомобиле «Газель» милиционеры изъяли наркотическое средство - опий, а также ангидрит, который используется для изготовления наркотиков и деньги в сумме 500 гривен. Кроме этого, в салоне авто милиционеры обнаружили кастет, который водитель возил с собой якобы для самообороны.

Во время задержания водитель маршрутки был в неадекватном состоянии. По всем признакам он находился в состоянии наркотического опьянения. Милиционерам задержанный пояснил, что наркотики он нашел на улице и решил оставить их себе.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное изготовление и сбыт наркотических средств. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Начато досудебное следствие.