В Одессе накрыли подпольный покерный клуб
20:58, 21 июля 2012Общество
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В Одессе прекращена деятельность подпольного покерного клуба.
|Изъяты 10 столов для игры в покер
Покерный клуб размещался в помещении одного из бильярдных клубов.
Изъяты 10 столов для игры в покер, электронная рулетка и 1000 игральных фишек общей стоимостью свыше 300 тыс. грн, а также сейф с ценностями.
Установлено, что в отношении владельца заведения ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 4 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 203-1 Уголовного кодекса Украины.
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