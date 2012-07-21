В Одессе накрыли подпольный покерный клуб

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Покерный клуб размещался в помещении одного из бильярдных клубов.

Изъяты 10 столов для игры в покер, электронная рулетка и 1000 игральных фишек общей стоимостью свыше 300 тыс. грн, а также сейф с ценностями.

Установлено, что в отношении владельца заведения ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 4 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 203-1 Уголовного кодекса Украины.