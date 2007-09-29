Работники одесского рынка будут инициировать референдум о доверии мэру

Работники одесского рынка "7 километр" будут инициировать референдум о доверии к одесскому городскому голове Эдуарду ГУРВИЦУ. Они мотивируют это "рейдерской атакой" на свое предприятие, в которой обвиняют мэра.

Как передает ЛигаБизнесИнформ, сегодня в Одессе, на территории рынка "7 километр", больше известный как ООО "Промтоварный рынок", прошел митинг. Мероприятие было организовано инициативной группой предпринимателей рынка и Ассоциацией работодателей юга Украины. По словам президента Ассоциации Юрия БОРЩЕНКО, участие в митинге приняло более 5 тыс. человек.

Во время митинга предприниматели выразили резкое возмущение решениями Хозяйственного суда Одессы, назначившего финансовую и строительную экспертизы рынка. Это было сделано в рамках судовых исков к ООО "Промтоварный рынок" со стороны одесского городского совета. В своих исках власти города требуют передать ей часть имущества предприятия и выплатить почти 500 млн. гривен компенсации. Адвокаты ООО "Промтоварный рынок" считают это "рейдерской атакой".

Во время митинга были приняты следующие решения. Во-первых, 5-го октября предприниматели будут пикетировать сессию Одесского горсовета. Во время пикета каждому депутату будет вручено обращение от работников "7 километра", а лидерам всех фракций – более 11 тыс. подписей, поставленных под этим обращением. Во-вторых, пикетирующие будут требовать от депутатов заслушать исполком городского совета на предмет правомочности поданного иска. По словам Ю.БОРЩЕНКО, некоторые депутаты узнали о том, что они судятся с рынком, только из средств массовой информации.

Наконец, участники митинга заявили о намерении зарегистрировать инициативную группу, которая займется "подготовкой референдума о доверии к одесскому городскому голове Э.ГУРВИЦУ, заявившему, что подача иска – его личная инициатива".