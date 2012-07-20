Директор Киевской крепости считает свое увольнение незаконным

Он требует от Окружного административного суда Киева восстановить его в должности.

Об этом В.Кулинич заявил на пресс-конференции в УНИАН

"Вчера я обжаловал решение в административном суде и в инстанциях города Киева в обращении к Попову (главе КГГА — УНИАН)", - сказал В.Кулинич.

Экс-директор Киевской крепости отметил, что в приказе, изданном 17 июля, говорится о его увольнении "в связи с неоднократным нарушением трудовой дисциплины, невыполнением поручений Главного управления культуры". "Хотя все это время они регулярно нам подтверждали премию и только за неделю до этого приказа они вынесли мне выговор за то, что я не пустил комиссию по передаче башни в аренду на территорию музея", - добавил он.

Кроме того, по словам В.Кулинича, приказ о его увольнении издан с нарушением закона, поскольку он в это время болел и до сих пор находится на больничном.

"Меня пригласили в управление культуры под другим поводом, а вручили приказ о моем увольнении. Это незаконно еще потому, что я нахожусь на больничном", - подчеркнул В.Кулинич.

Экс-директор Киевской крепости также просит Президента Украины Виктора Януковича лично вмешаться в ситуацию, поскольку городские власти не выполняет его поручения о передаче музея из коммунальной в государственную собственность. "Я обращаюсь к Виктору Федоровича и прошу его личной защиты. Все-таки я немало сделал для города и для славы Украины", - подчеркнул он.

В.Кулинич сообщил, что Главное управление культуры КГГА лишило его квартиры, которую выделил председатель КГГА Александр Попов, учитывая его деятельность по защите памятников истории.

"Я стоял в очереди, в коммуналке, и мне была выделена квартира. Эту квартиру у меня в эти дни отобрали. Управление культуры заявило, что у них нет возможности выделить мне квартиру. Это вопрос для меня болезненный еще и потому, что у меня маленькие дети — дочери пять лет, а сыну — 10 месяцев. В этом был и определенный шантаж... Теперь я остался без работы, без квартиры и без зарплаты, и мне, наверно, скоро нечем будет кормить своих детей", - добавил экс-директор музея.

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Начальник Главного управления культуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Светлана Зорина настаивает на законности освобождения Вячеслава Кулинича с должности директора Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Зорина заявила сегодня журналистам, комментируя решение об освобождении В.Кулинича от должности директора Киевской крепости.

"Вячеслав Кулинич работал директором Киевской крепости 17 лет. За это время он сделал очень много хорошего для этого музея. Но время проходит и если люди не меняются, не учатся, то через какое время они не могут руководить музеем", - сказала С.Зорина.

По ее словам, последние несколько лет В.Кулинич не занимался развитием музея. "Он больше занимался защитой музея. Ему эта роль в обществе нравится намного больше, ему кажется, что кто-то хочет забрать крепость... Человек перестал быть субординированным. Он уволен не как защитник музея, а за систематическое нарушение трудовой дисциплины", - сказала чиновник.

При этом С.Зорина отметила, что за последние годы на территории музея проходило мало выставок и других мероприятий, благодаря которым объект получал дополнительные средства на свое развитие. "Например, музей Богдана и Варвары Ханенков зарабатывает 200 тыс. евро в год, а поступления Киевской крепости за прошлый год составляли 98 тыс., а за первую половину этого года — 65", - сообщила начальник управления.

"В этом году мы имели большое количество предложений, чтобы площадка крепости была живой. Но ни один проект мы не смогли реализовать благодаря позиции директора", - подчеркнула она.

Начальник управления также отметила, что В.Кулинич не допустил на территорию музея комиссию БТИ, которая должна была составить технический паспорт башни №4 Киевской крепости. "Это единственный объект, который не имеет технического паспорта», - добавила она.

С.Зорина также отметила, что в день увольнения разговаривала с В.Кулиничем на тему дальнейшего развития музея, а также о причинах недопуска комиссии БТИ. "Это ненормальная ситуация. Сегодня музей не пустил (комиссию), завтра театр не пустит... Я не могу не реагировать на это", - добавила она.

Начальник управления также опровергла информацию, что приказ об увольнении В.Кулинича был издан в то время, когда он находился на больничном. "Он подписал приказ, пошел в больницу и взял больничный предыдущей датой... Есть элементарная порядочность...", - сказала С.Зорина.

Кроме того, начальник управления заявила, что ей неизвестно об отказе в выделении В.Кулиничу квартиры. "Я ордер на квартиру Кулинича подписала и отдала. А дальше — это его общение с управлением жилищного обеспечения. Но какая ситуация в этом управлении — я не могу прокомментировать", - объяснила она.

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Как сообщал УНИАН, 26 апреля Киевсовет передал «Музею исторического культурного наследия «ПЛАТАР» помещение в нежилом доме по улице Старонаводницкой, 2-я в аренду на 49 лет, которое является частью музея «Киевская крепость».

9 июля В.Кулинич заявил, что управление культуры КГГА требует освобождения его от должности в связи с отказом выполнять решение Киевсовета о передаче в аренду на 49 лет одного из помещений музея.

Он сообщил, что обратился в Окружной админсуд Киева с иском об обжаловании решения Киевсовета от 26 апреля о передаче «Музею исторического культурного наследия «ПЛАТАР» помещения в нежилом доме по улице Старонаводницкой, 2-я в аренду на 49 лет.

Первое судебное заседание по рассмотрению иска назначено на 1 августа.

По мнению В.Кулинича, Главное управление культуры КГГА спешило с его увольнением, чтобы сделать невозможным участие в судебном процессе. Он считает, что управление культуры назначит представителя "якобы" музея "Киевская крепость", который согласится с позицией Киевсовета в судебном процессе.