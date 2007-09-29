Порошенко построит еще одну фабрику

Корпорация Roshen инвестирует 600 млн. грн. в строительство новой кондитерской фабрики в Виннице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Виннице сообщил директор по развитию корпорации Roshen Евгений ВОВЧАНСКИЙ.

По словам Е.ВОВЧАНСКОГО, земельный участок площадью 10 га уже выделен, и эта площадь достаточна для строительства крупной фабрики.

Он уточнил, что в текущем году начнется проектирование фабрики, при этом не назвав ориентировочные сроки начала строительства и введения в эксплуатацию нового предприятия.

По словам Е.ВОВЧАНСКОГО, предполагается, что мощность новой фабрики составит 10 тыс. тонн продукции в месяц, и она будет специализироваться на шоколадной продукции.