НСЖУ напоминает, что нардепов кормят налогоплательщики

Ввиду того, что возбужденное прокуратурой города Киева уголовное дело по факту сбора и распространения журналистами LB.ua информации о публичном деятеле - народном депутате - создает опасный прецедент нарушения прав журналистов на осуществление своих профессиональных обязанностей по информированию общества, Национальный союз журналистов Украины и Ассоциация медиа-юристов готовы оказать юридическую поддержку журналистам LB.ua.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НСЖУ.

«НСЖУ совместно с коллегами из Медиа-профсоюза обнародовала обращение к Президенту с требованием вмешаться в ситуацию с давлением на независимые СМИ, - отмечает первый секретарь НСЖУ Сергей Томиленко. – Но, кроме проявления солидарности коллегам, мы предлагаем и практическую правовую помощь журналистам LB.ua. Также Союз считает, что ситуация с LB.ua и Телеканалом ТВi должен быть предметом рассмотрения внеочередного заседания Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов».

В НСЖУ отмечают, что законодательством Украины установлены гарантии осуществления журналистами своих прав для обеспечения свободы слова, в частности, свободы политической дискуссии, в Украине, гарантии запрещения цензуры. Кроме того, избирателям гарантированы права относительно самого широкого информирования о деятельности народных избранников.

К указанным гарантиям относится право журналиста беспрепятственно посещать помещения органов власти, открытые мероприятия, которые ими проводятся, осуществлять письменные, аудио- и видеозаписи с применением необходимых технических средств. Ни одним законом не предусмотрено ограничения на осуществление фотосъемки в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины. Все, что происходит в этом зале, априори представляет общественный интерес граждан - избирателей и налогоплательщиков. К тому же, запрещение распространения информации возможно лишь на основании решения суда, в другом случае это считается цензурой. Подобного решения суда о запрещению распространения опубликованной на сайте LB.ua информации нет, отмечают в Союзе журналистов.

Кроме того, доступ к информации о публичном деятеле не может быть ограничен в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод. Европейский суд по правам человека неоднократно указывал в своих решениях, в частности, и относительно Украины, что политики являются наименее защищенными от критики общественности и журналистов, что публичным деятелям следует ожидать меньшую степень защиты своей частной жизни, поскольку: “предоставление публичным деятелям возможности цензировать прессу и общественную дискуссию, прикрываясь защитой своих личных прав, было бы фатальным для свободы выражения взглядов в сфере политики” и “выбирая свою профессию, они оставили себя открытым для строгой критики и пристального надзора; это тот груз, который политики должны принять в демократическом обществе”.

Юридический центр, созданный Национальным союзом журналистов Украины совместно с Ассоциацией медиа-юристов, предоставляет юридические консультации журналистам и редакциям в случае нарушения их профессиональных прав и осуществляет юридическую поддержку в случае нарушения в отношении них уголовных дел или осуществления гражданских дел в суде, говорится в сообщении Национального союза журналистов Украины.

Как сообщалось, 18 июля с.г. прокуратура Киева сообщила о возбуждении уголовного дела по результатам проверки по заявлению народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика о нарушении тайны переписки государственного деятеля. Речь идет о публикации sms-переписки депутата на ресурсе LB.ua в ноябре 2011 года. В статье размещено фото, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, дело которого тогда рассматривалось в суде по обвинению в избиении девушки.

5 июля В.Ландик обратился к прокурору Печерского района Киева с просьбой прекратить уголовное преследование журналистов LB.ua.

Но прокуратура все равно возбудила уголовное дело. 18 июля пресс-секретарь прокурора Киева Мирослава Мушка сообщила, что В.Ландик настаивал на рассмотрении своего заявления и принятии прокуратурой процессуального решения по факту нарушения тайны его переписки.

Она отметила, что действительно в СМИ со слов редактора Интернет-издания информационного портала LB.ua была информация о примирении сторон этого конфликта. «Однако после этого к прокуратуре поступило заявление от народного депутата, в котором он просил принять процессуальное решение по предыдущему заявлению от 21 июня 2012 года. Поэтому, согласно требованиям законодательства, прокуратурой Печерского района Киева проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту нарушения тайны переписки и неприкосновенности частной жизни», - сказала М.Мушка.