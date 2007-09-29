У СНГ создается впечатление, что в этот раз в Украине ”без перебора”

Грубых нарушений в ходе нынешней парламентской избирательной кампании пока не обнаружено и ситуация более спокойная, чем на предыдущих выборах (2006 года) в Украине, заявил сегодня журналистам руководитель миссии наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ Александр ТОРШИН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в состав делегации наблюдателей МПА СНГ входят представители пяти стран – России, Беларуси, Киргизстана, Казахстана и Азербайджана.

По словам А.ТОРШИНА, пока что «грубейших нарушений» не обнаружено.

Сравнивая ныншние выборы с предыдущими, он отметил: «Складывается такое впечатление, что все как-то спокойнее, и не так остро в СМИ идет дискуссия». «Она (дискуссия – УНИАН) всегда на выборах идет остро, но сейчас без перебора», - добавил А.ТОРШИН.

Он выразил уверенность в том, что «выборы пройдут спокойно, люди разберутся и сделают свой выбор и сердцем, и умом, и на пользу Украины».

В тоже время А.ТОРШИН отказался более конкретно оценивать ход предвыборной кампании, ссылаясь на обращение Центральной избирательной комисии к наблюдателям не давать предварительно никаких выводов и оценок.

«Ми прислушались к этим рекомендациям», - добавил А.ТОРШИН.