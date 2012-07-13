Водитель автобуса с паломниками утверждает, что ДТП спровоцировала иномарка

Водитель российского автобуса с паломниками Владимир Кремков утверждает, что дорожно-транспортное происшествие на автодороге между селами Топчеевка и Красное в Черниговской области 7 июля спровоцировала иномарка белого цвета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила жена водителя Елена Ходакова, которая сегодня встречалась с ним в Черниговском следственном изоляторе.

По ее словам, муж очень переживает аварию, которая произошла из-за его попытки избежать столкновения автобуса с автомобилем.

"Владимир думал, что сможет сманеврировать, и избежать ДТП, но автобус занесло, и он стал неуправляемым", - сказала Е.Ходакова.

По ее словам, водитель не сказал, какой марки был автомобиль, сообщил лишь, что это был седан белого цвета.

Как заметила Е.Ходакова, ее муж до сих пор не знал, что о белом автомобиле также вспоминают пострадавшие пассажиры автобуса. "Я первая ему об этом сказала", - сказала женщина.

Как сообщал УНИАН, 7 июля возле с. Красное Черниговского района на автодороге Чернигов-Киев попал в аварию автобус, перевозивший 41 паломника (граждане Российской Федерации) из г. Великие Луки Псковской области в г. Почаев Тернопольской области. В результате ДТП погибли 15 человек и 28 человек травмированы.

Самолетами МЧС России 25 пострадавших граждан направлены в Москву и Псков, 14 тел погибших направлено в Псков.

Еще трое пострадавших остались в реанимации в черниговской больнице, одна из них вчера умерла.

Следственное управление УМВД Украины в Черниговской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются несколько версий, в том числе, что водитель уснул за рулем и ДТП спровоцировал другой автомобиль.

Дело расследует Главное следственное управление МВД Украины.