У Ахметова собрали 11 знатоков Андреевского спуска (список)

Как указывается в сообщении, из 172 кандидатов путем голосования на сайте проекта были отобраны 11 человек.

В частности, в Общественную палату совета войдут: архитектор Петр Маркман, историк Михаил Кальницкий, директор «Музея одной улицы» Дмитрий Шленский, общественный активист и журналист Игорь Луценко, галерист Евгений Карась, экскурсовод Владислава Осьмак, культуролог Алексей Коган, дирижер Герман Макаренко, историк и философ Мирослав Попович, директор музея Михаила Булгакова Людмила Губианури, художник Лесь Подервянский. Все кандидаты дали предварительное согласие на участие в совете.

В компании уточнили, что именно они и выберут концепцию проекта, а также будут контролировать его реализацию.

По словам координатора совета Юлии Филоненко, в ближайшее время будет опубликовано положение об Общественно-экспертном совете и процедура выбора проекта.

Первое заседание Общественной палаты будет проведено до конца июля.

В пресс-службе пояснили, что Общественно-экспертный совет состоит из двух палат - Общественной и Экспертной. На первую палату возложена функция выбора концепции проекта. Вторая, состоящая из архитекторов, выбирается экспертной средой путем прямого голосования. На основании рекомендаций Общественной палаты, Экспертная разработает задание на проектирование будущего центра.

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Как сообщал УНИАН, компания «ЭСТА Холдинг» предлагает создать общественный совет для реализации проекта по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики «Юность» в Киеве.

Ранее компания «ЭСТА Холдинг» решила отказаться от планов строительства торгово-офисного центра (ТОЦ) по ул. Фроловской, на месте бывшей швейной фабрики «Юность» в Киеве после того, как ситуация со сносом трех зданий на Андреевском спуске приобрела широкий резонанс.

Власти Киева предложили владельцу земли на Андреевском спуске, где было снесено три здания, восстановить одно из них, а именно фасадное здание улицы.

10 апреля ряд СМИ сообщили, что Андреевский спуск лишился трех исторических зданий. «Их снесли «под шумок» реконструкции улицы», - отмечалось в сообщениях. В частности, снесены дома напротив Музея Булгакова, то есть № 10а и ниже.

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Компания «ЭСТА Холдинг» – управляющая компания Группы «ЭСТА», холдинга недвижимости группы «СКМ». ООО «ЭСТА Холдинг» на 100% входит в группу «СКМ».

«ЭСТА Холдинг» выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели «Донбасс Палас» (Донецк), «Опера» (Киев), Park Inn (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации (многофункциональный комплекс «Пушкинский» (Донецк), многофункциональный комплекс по ул. Фроловской (Киев), многофункциональный комплекс на Московской площади (Киев) и др.). Кроме того, группа является совладельцем бизнес-центра «Леонардо» (Киев).