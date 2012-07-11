"Нафтогаз Украины" пока не возобновил поставок газа в Польшу

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба PGNIG в среду, отвечая на запрос агентства.

"Поставки газа на базе договора от 26 октября 2004 года с НАК "Нафтогаз Украины" через пункт Зосин/Грубешув до сегодняшнего момента не были возобновлены", - сказано в сообщении.

Пресс-служба компании напомнила, что украинский НАК аргументировал прекращение поставок изменением национального законодательства, запрещающего экспорт добываемого в Украине газа.

"PGNiG рассчитывает на быстрое разрешение украинской стороной всех дел, которые позволят возобновить поставки, согласно договору от 2004 года", - отметила пресс-служба.

Польская компания отказалась предоставить информацию о том, получит ли PGNIG возмещение убытков от НАКа за невыполнение контракта в прошлом и текущем году, а также согласовывали или с ней представители украинской компании сроки возобновления поставок.

Пресс-секретарь польского нефтегазового монополиста Йоанна Закшевска сказала УНИАН, что компания "очень надеется" на скорое возобновление газовых поставок из Украины, отказавшись предоставить дополнительные подробности.

***

Как сообщал УНИАН, 20 июня украинское правительство утвердило баланс импорта/экспорта газа, согласно которому, в текущем году запланированы поставки в Польшу около 90 млн кубометров газа из 200 млн кубометров, предусмотренных контрактом между НАК и PGNIG.

PGNIG впервые обвинила украинский НАК в нарушении условий действующего до 2021 года "грубешовского" контракта в сентябре прошлого года, после чего украинская компания с октября возобновила поставки до конца 2010 года.

В мае 2011 года вице-глава правления PGNIG Славомир Хинц сказал УНИАН, что компания рассчитывает на полюбовное решение спора с НАК, назвав возможное судебное разбирательство «крайней мерой».

Польша, которая ежегодно потребляет около 14 млрд кубометров газа, более 70% импортирует, главным образом, из Российской Федерации.