Украина и Польша реализуют три совместных проекта

Об этом сегодня заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко, возглавляющий украинскую парламентскую делегацию, которая принимает участие в заседании комиссии Парламентской Ассамблеи Украины и Республики Польша в городе Яремче Ивано-Франковской области.

Участники заседания обсудят украинско-польские проекты, которые планируется реализовать за средства Евросоюза, Польши и Украины.

В частности, речь идет о строительстве международного центра встречи украинской и польской студенческой молодежи, возобновление обсерватории на горе Поп Иван и строительство этнографического стационара имени Станислава Винценза.

По словам Н.Томенко, сегодняшние отношения между Украиной и Польшей не ограничиваются лишь декларациями. «Они имеют целью строительство взаимовыгодных объектов», - сказал он.

Н.Томенко добавил, что члены комиссии Парламентской Ассамблеи совместно с представителями местной власти на протяжении двух дней осмотрят места будущего строительства, ознакомятся с проектами и обсудят реальные механизмы их реализации.

С польской стороны в работе комиссии принимают участие вице-маршалки Сейма РП Чезари Грабарчик (сопредседатель Ассамблеи) и Марек Кухчинский.