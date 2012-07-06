Звезду Евро-2012 кабана Фунтика куда-то силой увезли неизвестные грузчики

Об этом заявил главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский, сообщает пресс-центр «Форум».

«Несмотря на многочисленные заверения представителей официальной фан-зоны Евро-2012 о том, что кабан Фунтик, который по воле городских властей стал «прорицателем» результатов футбольных матчей, будет передан Киевскому зоопарку, вечером 5 июля Фунтик был вывезен в неизвестном направлении людьми, не предъявившими документов», – подчеркнул В. Черняховский.

Он добавил, что не исключено, что Фунтика отправили на бойню. При этом неизвестные лица, занимавшиеся погрузкой кабана в автомобиль, действовали с особым цинизмом и жестокостью на глазах у собравшихся киевлян и гостей столицы, привлечённых отчаянным визгом Фунтика. «Грузчики» надели животному на голову металлический барабан стиральной машины и силой стали тащить за хвост в кузов грузовика, не обращая никакого внимания на протестующие возгласы собравшихся. При этом у символа Евро-2012 ртом пошла пена, а тело покрылось фиолетовыми пятнами.

Кроме того, один из охранников отобрал мобильный телефон у девушки, снимавшей происходящее. Виталию Черняховскому двое охранников заломили руки и кинули его на землю.

Также, согласно сообщению, охранники фан-зоны напали на нескольких журналистов, которые фиксировали на видео варварский вывоз Фунтика.

В свою очередь, на официальном сайте Киевской городской государственной администрации сообщается, что Фунтик вернулся на ферму, что в 20-ти километрах от Киева.

"Вчера, 5 июня, в 21.00 владелец борова Фунтика – режиссер-постановщик, заслуженный артист Украины Олег Катков забрал животное из вольера на Крещатике домой на ферму в привычные для него условия", - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что хозяин борова "просит дать Фунтику несколько дней отдохнуть, ведь, находясь продолжительное время в фан-зоне, он претерпел стресс".

В то же время, Главное управление экологии и охраны природных ресурсов КГГА, в соответствии с полученным 4 июля заявлением владельца животного А.Каткова, активно занимается вопросом размещения символа Евро-2012 в Киевском зоопарке.

На время решения вопроса размещение Фунтика в столичном зоопарке, Главное управление ветеринарной медицины Киева рекомендовало вернуть Фунтика на предыдущее место содержания, поскольку дальнейшее пребывание животного в необычных, стрессовых для нее условиях может привести к ухудшению состояния его здоровья.