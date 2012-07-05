Звезда Евро-2012 хряк Фунтик вместо зоопарка может попасть на бойню

Об этом заявил главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский, сообщает пресс-центр «Форум».

По словам Черняховского, 4 июля владелец Фунтика – режиссёр-постановщик, заслуженный артист Украины Олег Катков – написал заявление на имя председателя КГГА Александра Попова о передаче Фунтика в Киевский зоопарк на бесплатной основе.

В то же время, по словам Черняховского, чиновники Главного управления экологии и охраны природных ресурсов КГГА и лично и. о. начальника ГУ Геннадий Давыдов препятствуют медицинскому освидетельствованию и помещению Фунтика в Киевский зоопарк, тем самым обрекая его на бойню.

«Форум спасения Киева» обращается ко всем неравнодушным людям и общественным организациям с призывом требовать у и. о. начальника Главного управления экологии и охраны природных ресурсов КГГА Геннадия Матвеевича Давыдова по его рабочему телефону 483-35-96 спасения жизни невинного животного.

Общественные активисты убеждены, что помещение символа Евро-2012 в Киевский зоопарк привлечёт дополнительных посетителей, и Фунтик станет там одним из самых примечательных животных.