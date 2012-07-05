«Свобода» заявляет, что отбила очередную атаку «Беркута» под Украинским домом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

«5 июля 2012 года утром участники акции протеста возле Украинского дома отбили очередную атаку правоохранителей. Митингующие продолжают акцию в защиту украинского языка и призывают украинцев встать в их ряды. Около 8.30 работники спецподразделения “Беркут” в который раз попытались вытеснить протестующих с лестницы перед Украинским домом. Однако люди быстро отреагировали, и милиционеры вынуждены были отступить», - сказано в сообщении.

Участники акции апеллируют к правоохранителям, призывая их опомниться и встать на сторону украинцев.

К акции продолжают присоединяться люди. Активисты прибывают из различных регионов Украины.

Люди организовали небольшую столовую для протестующих.