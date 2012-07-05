6 июля (пятница) 2012 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«ЕВРО-2012: ПЕРВЫЕ ИТОГИ»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

• Подведение первых итогов проведения Чемпионата ЕВРО-2012 в Украине.

• Насколько хорошо Украина смогла подготовиться к Чемпионату и провести его?

• Почему оценки европейских СМИ не совпали с оценками иностранных болельщиков, посетивших нашу страну?

• Помог ли Чемпионат «открыть» Украину для европейцев?

• Стал ли чемпионат ЕВРО-2012 катализатором инфраструктурных изменений в Украине?

• Готова ли Украина принимать Олимпиаду?

Участники круглого стола:

1. ПАВЕЛ ГЕМБСКИ – руководитель экономического отдела Посольства Республики Польша в Украине

2. РОМАН ШПЕК – старший советник ПАО «Альфа-Банк», Советник Президента Украины, Член Совета Национального банка Украины

3. МИРОСЛАВ ТАБАХАРНЮК – вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, глава Наблюдательного совета компании «МТ-Инвест»

4. АРТЕМ ФРАНКОВ – главный редактор издания «Футбол»

5. МАРИНА ТКАЧЕНКО – эксперт Института Горшенина

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4