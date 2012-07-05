В Институте Горшенина состоится круглый стол «Евро-2012: первые итоги»
6 июля (пятница) 2012 года в 11:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол
«ЕВРО-2012: ПЕРВЫЕ ИТОГИ»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
• Подведение первых итогов проведения Чемпионата ЕВРО-2012 в Украине.
• Насколько хорошо Украина смогла подготовиться к Чемпионату и провести его?
• Почему оценки европейских СМИ не совпали с оценками иностранных болельщиков, посетивших нашу страну?
• Помог ли Чемпионат «открыть» Украину для европейцев?
• Стал ли чемпионат ЕВРО-2012 катализатором инфраструктурных изменений в Украине?
• Готова ли Украина принимать Олимпиаду?
Участники круглого стола:
1. ПАВЕЛ ГЕМБСКИ – руководитель экономического отдела Посольства Республики Польша в Украине
2. РОМАН ШПЕК – старший советник ПАО «Альфа-Банк», Советник Президента Украины, Член Совета Национального банка Украины
3. МИРОСЛАВ ТАБАХАРНЮК – вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, глава Наблюдательного совета компании «МТ-Инвест»
4. АРТЕМ ФРАНКОВ – главный редактор издания «Футбол»
5. МАРИНА ТКАЧЕНКО – эксперт Института Горшенина
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