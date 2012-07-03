В центре Львова поставили «Столб позора» для депутатов (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 участников акции установили на площади трехметровую деревянную тумбу, на верхушке которой сидит человек с американским долларом в руках. По углам тумбы закреплен чеснок как средство дезинфекции и борьбы с нечистой силой. По периметру под заглавием „Что позорит депутата?” закреплены надписи „критериев добропорядочности для кандидатов в депутаты”, в частности „отсутствие фактов нарушений прав и свобод человека»; «неизменность политической позиции в соответствии с волеизъявлением избирателей”; «непричастность к коррупционным действиям»; «прозрачность задекларированных доходов и имущества и их соответствие образу жизни”; „личное голосование в парламенте».

Как отметила директор проектов ГО «Украина UA» Светлана Залищук „открытие "Столба позора" во Львове - это начало хорошей традиции сделать прозрачной политическую жизнь в Украине”.

В свою очередь львовский историк, журналист Игорь Лилё отметил, что столб позора существовал во Львове и в прошлом, и использовали его как средство общественного влияния на преступников и купцов, которые поставляли недобросовестный товар.

Исполнительный директор львовской организации Комитета избирателей Украины, сокоординатор движения «Честно» Оксана Дащакивская заметила, что „в период предвыборной гонки и в рамках всеукраинской кампании «Фильтруй Раду» «Столб позора» станет информационной площадкой обнародования имен недобропорядочных кандидатов в депутаты”.

Организаторы акции заявили, что на символическом „Столбе позора» каждый желающий сможет написать свое виденье действий и поведения, недопустимой для народного избранника.