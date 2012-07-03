Комиссия Киевсовета против "апартаментов с уголком для Марчука"

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба председателя данной комиссии Александра Бригинца.

«Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма не поддержала проект решения Киевсовета «О выдаче разрешения на разработку проекта землеустройства об отводе земельного участка обществу с ограниченной ответственностью «САС» на ул. Трехсвятительской, 4-д в Шевченковском районе Киева для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального культурного центра «Музей художника И.Марчука», апартаментов и ТП», - говорится в сообщении.

«Я не против строительства музея Марчука, более того, я не против, чтобы его построили именно там. Но при условии, что это будет музей, который будет строить государство, поскольку тот вариант, который есть сегодня, - построить вместо туалета апартаменты со встроенным музеем - это халтура. Это то же самое, как когда-то хотели построить торгово-офисный центр со встроенным музеем истории Киева на Институтской. Каждый раз, когда нам говорят, что это будет что-то со встроенным музеем - это значит, что будет что-то и уголок Марчука. Поэтому мы данное предложение не поддержали», - рассказал А.Бригинец.

Депутат отметил, что ходатайство общества в соответствии с законом не может быть удовлетворено, поскольку территория парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения «Владимирская горка» является особенно ценной землей, выделять которую можно только с разрешения Верховной Рады Украины. Кроме этого, Владимирская горка входит в буферную зону Софии Киевской, поэтому любое строительство на ней можно начинать только после дачи на это согласия ЮНЕСКО.