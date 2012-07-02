В Ровенской области создан Комитет защиты украинского языка

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении организаторов Комитета - областных организаций Общества «Просвита», Национального союза журналистов Украины, Национального союза писателей Украины, скаутской организации „Пласт”, Организации украинских националистов, Всеукраинского общества политзаключенных и репрессированных, Братства воинов УПА им. Клима Савура и Конгресса украинской интеллигенции.

Участники комитета считают, что принятый Верховной Радой в первом чтении языковой законопроект нардепов С.Кивалова и В.Колесниченко несет угрозу для украинского языка, поскольку благодаря этому закону украинский язык будет вытеснен из обихода в органах государственной власти, заведений образования, науки и культуры, СМИ, будет происходить русификация Украины.

«Для этого мы, представители общественных организаций, решили объединиться в Комитет защиты украинского языка, который будет координировать деятельность всех неравнодушных жителей Ровенской области относительно участия во всеукраинских и местных акциях в защиту украинского языка», – говорится в заявлении.

«Сегодня, когда Украина уже почти 21 год является независимым государством, антиукраинские силы, которые сейчас находятся у власти, становятся достойными наследниками украинофобов Петра І, Екатерины ІІ, Александра ІІ, Николая ІІ, Ленина и Сталина, которые не признавали украинцев как отдельную нацию и прилагали максимум усилий, чтобы нас русифицировать, превратить в малороссов и сделать частью „русскава мира”. Украинцы должны стать хозяевами в своем государстве и дать достойный отпор антиукраинским проявлениям нынешнего руководства государства», - говорится в заявлении по поводу создания в Ровенской области Комитета защиты украинского языка.

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Аналогичное заявление 28 июня подписали в Киеве представители украинской интеллигенции. Подписи под заявлением в защиту украинского языка поставили: бывшие политзаключенные Левко Лукьяненко, Василий Овсиенко, Евгений Сверстюк, музыканты Антин Мухарский, Михаил Барбара, Тарас Чубай, журналисты Мустафа Найем, Николай Княжицкий, ученые Вячеслав Брюховецкий, Алексей Гарань, писатели Юрий Андрухович, Юрий Винничук, братья Капрановы и другие.

В частности, писатель Дмитрий Капранов призвал бойкотировать издательства, которые работают с депутатами, проголосовавшими за языковой законопроект: «В знак протеста наше издательство «Зелений пес» расторгло соглашения с «Креоном» депутата Зубанова из-за двуликости его владельца. Одной рукой он поддерживает украинских писателей, другой голосует против украинского языка. Мы объявили своего рода экономический бойкот подобным издательствам», - сказал Д.Капранов.