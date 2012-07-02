В EX.ua пояснили причину сбоя в работе

Представители юридической компании, которая предоставляет услуги файлообминнику EX.ua, заверяют, что временный сбой в работе сайта связан исключительно с внутренними техническими проблемами, а не с вмешательством извне, в том числе со стороны правоохранительных органов.

Об этом УНИАН сообщил один из представителей компании.

Как сообщал УНИАН, милиция 31 января 2012 года закрыла крупнейший украинский портал файлообмена EX.ua. На этом ресурсе все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

Правоохранительные органы заявили, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждали, что все вопросы с правообладателями законодательно урегулированы.

После закрытия EX.ua пользователи интернет в знак протеста массово атаковали сайты МВД, Президента, правительства, Партии регионов, Нацбанка, СБУ и т.д.

2 февраля милиция отозвала требование о блокировании портала EX.ua, а 3 февраля веб-ресурс частично возобновил свою работу.

15 июня МВД вернуло администрации файлообменника EX.ua оборудование, которое ранее было взято на экспертизу.