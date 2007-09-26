Пискун: я вернусь и найду, кто отравил Цушко

Cпецслужбы причастны к отравлению министра внутренних дел Василия ЦУШКО, заявляет экс-генеральный прокурор, кандидат в народные депутаты от Партии регионов Святослав ПИСКУН.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Полтаве он сказал журналистам: "Рабочая версия - это работа спецслужб. Я считаю, что генпрокурор Украины должен немедленно возбудить уголовное дело по факту отравления ЦУШКО и начать серьезное расследование".

Как сказал С.ПИСКУН, он «был трижды генпрокурором» и ему «нет смысла врать». «Я вернусь и найду, кто отравил ЦУШКО", - заверил С.ПИСКУН.

По его мнению, отравление В.ЦУШКО стало возможным из-за того, что в Украине ликвидирован парламентский контроль за правоохранительными органами, а и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО - нелегитимен, так как не был назначен и процессуально не может выполнять функции председателя СБУ.

С.ПИСКУН подчеркнул, что лишь месяц можно исполнять обязанности главы ведомства, и В.НАЛИВАЙЧЕНКО не уполномочен осуществлять кадровые назначения.

По словам С.ПИСКУНА, спецслужбы лишены контроля и напрямую подчиняются Президенту Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 сентября, министр внутренних дел, кандидат в народные депутаты от СПУ В.ЦУШКО заявил, что был отравлен теофилином, и материалы, подтверждающие его отравление, он получил 21 сентября. Он выразил предположение, что его отравили организаторы захвата Генеральной прокуратуры 27 мая.

В.ЦУШКО напомнил, что после событий 27 мая в здании Генпрокуратуры он был госпитализирован с диагнозом инфаркт миокарда. Для лечения министр был перевезен в Германию. Однако у него возникли некоторые подозрения относительно того, что с ним случилось. В частности, по словам В.ЦУШКО, украинские врачи поставили ему диагноз – обширный инфаркт, но уже в Германии во время проведения анализов было выяснено, что коронарные сосуды его сердца были в порядке. Кроме того, он сообщил, что «26 мая делал кардиограмму, и были хорошие результаты, а через день – случился инфаркт».

В то же время пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, что "ни ЦУШКО, ни кто-либо из его доверенных лиц не обращался в СБУ с информацией о возможном его отравлении”. “У СБУ нет информации о возможном отравлении", - сказала она.

*** Теофилин по строению близок к кофеину, содержится в кофе, чае, и имеет возбуждающее действие на центральную нервную систему и повышает температуру тела. В малых дозах теофилин имеет тонизирующее действие, при высокой концентрации может вызывать отравления.