Глава НСЖУ представил отчет рабочей группы по свободе слова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСЖУ, во время пребывания в Брюсселе О.Наливайко встретился с генеральным секретарем Европейской федерации журналистов Стефаном Пирсом и руководителями проектов Международной федерации журналистов Оливером Мани-Кирл и Марком Грубером. В ходе встреч обсуждались проблемы медиа в мире и в Украине в связи с подготовкой к конгрессу МФЖ, который пройдет в следующем году в Дублине.

В частности, состоялся обмен мнениями относительно выпуска национальной пресс-карты в Украине, проведения Всемирного форума редакторов и издателей в Киеве, планов разгосударствления коммунальных и государственных СМИ.

С.Пирс отметил важность объединения журналистских организаций Украины вокруг работы межведомственной рабочей группы и выпуска национальной пресс-карты.

Со своей стороны, О.Наливайко проинформировал о создании и планах работы координационного совета творческих союзов Украины, России, Беларуси и Латвии, отметил эффективность работы Межведомственной рабочей группы и поблагодарил за поддержку проектов безопасности журналистского труда и выпуска национальной пресс-карты в Украине.

Отчет также передан в офис еврокомиссара по вопросам расширения Штефана Фюле.