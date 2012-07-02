Глава НСЖУ представил отчет рабочей группы по свободе слова
Председатель Национального союза журналистов Украины Олег Наливайко презентовал руководителям международных журналистских объединений годовой отчет Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСЖУ, во время пребывания в Брюсселе О.Наливайко встретился с генеральным секретарем Европейской федерации журналистов Стефаном Пирсом и руководителями проектов Международной федерации журналистов Оливером Мани-Кирл и Марком Грубером. В ходе встреч обсуждались проблемы медиа в мире и в Украине в связи с подготовкой к конгрессу МФЖ, который пройдет в следующем году в Дублине.
В частности, состоялся обмен мнениями относительно выпуска национальной пресс-карты в Украине, проведения Всемирного форума редакторов и издателей в Киеве, планов разгосударствления коммунальных и государственных СМИ.
С.Пирс отметил важность объединения журналистских организаций Украины вокруг работы межведомственной рабочей группы и выпуска национальной пресс-карты.
Со своей стороны, О.Наливайко проинформировал о создании и планах работы координационного совета творческих союзов Украины, России, Беларуси и Латвии, отметил эффективность работы Межведомственной рабочей группы и поблагодарил за поддержку проектов безопасности журналистского труда и выпуска национальной пресс-карты в Украине.
Отчет также передан в офис еврокомиссара по вопросам расширения Штефана Фюле.