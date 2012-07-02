Евро в обменниках дорожает

В понедельник утром украинские банки покупают евро в среднем по 10,10 грн/евро, продают — по 10,29 грн/евро.

Курс покупки наличного евро повысился на 0,8%, продажи — на 0,7%, по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,21 грн/евро, по продаже – в пределах 10,24-10,35 грн/евро.

Американскую валюту в понедельник покупают в среднем по 8,07 грн/долл., продают – по 8,11 грн/долл. Курс покупки/продажи остался без изменений, по сравнению со вчерашним днем.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,085 грн/долл., по продаже – в пределах 8,097-8,12 грн/долл.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 1,3%, до 0,2403 грн/рубль, продажи — на 1,7%, до 0,2511 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2280-0,2456 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2420-0,2950 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США — 8,075/8,105 грн, евро — 9,95/10,25 грн, рубль — 0,2320/0,2420 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,12 грн, евро – 9,85/10,45 грн, рубль – 0,2330/0,2530 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,07/8,12 грн, евро – 10,05/10,35 грн, рубль – 0,2430/0,2530 грн.