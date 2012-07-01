Завтра в Украине - до 34°

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на востоке и юге северо-восточный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей и Закарпатье местами 18-21°; днем 25-30°, в западных и Одесской областях местами 31-34°, в Карпатах и горах Крыма - 19-24°.

В Киевской области в понедельник ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°. В Киеве температура ночью 15-17°, днем 28-30°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-24°, возле Евпатории, Феодосии 16-17°; в Днепре возле Киева 22°.