Для абитуриентов откроют «горячую» телефонную линию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Студенческой защиты».

Как заявил координатор общественной инициативы «Студенческую защиту» Андрей Черных, с целью обеспечения общественного контроля над проведением вступительной кампании в высшие учебные заведения и принятия необходимых и своевременных мер для решения проблемных вопросов со стороны МОНмолодежспорта или правоохранительных органов будет работать «горячая» телефонная линия «Студенческой защиты».

По его словам, «горячая» телефонная линия будет работать «с целью предоставления практической юридической и консультационной помощи абитуриентам».

«Только оперативное реагирование на факты нарушения прав абитуриентов сможет помочь молодым людям получить студенческий билет выбранного высшего учебного заведения», - отметил А.Черных.

Абитуриенты могут звонить по телефону (067) 656 99 41 и сообщать о фактах нарушения их прав или для получения практической юридической и консультационной помощи. Также можно направлять соответствующую информацию по электронному адресу: studzahust@gmail.com