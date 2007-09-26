Кабмин обратится в КС

Кабинет министров обратится в Конституционный суд Украины относительно официального толкования термина «столичные функции» и положений пункта 1 части первой статьи 4 Закона Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, соответствующее распоряжение было принято сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

По словам министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, необходимость такого обращения вызвана отсутствием единого подхода к толкованию термина «столичные функции», который употребляется в Законе Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве».

Неоднозначность понимания «столичных функций» вызывает многочисленные вопросы во время применения на практике положений указанного закона. В частности, ежегодно на этапе формирования проекта закона о Государственном бюджете возникает вопрос об определении объема финансовых ресурсов, необходимых для выполнения столичных функций органами местного самоуправления города Киева.

Кроме того, законодательством не определяются критерии, по которым финансирование расположенных в Киеве учреждений и заведений коммунальной формы собственности осуществляется из государственного и местных бюджетов. А отсутствие определения термина «столичные функции», различное толкование пункта 1 части первой статьи 4 Закона Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве» в части указанной столичной функции делает невозможным установление источников финансирования учреждений и заведений коммунальной формы собственности.

Юридическое решение этой проблемы, по словам министра юстиции, Кабинет министров видит в обращении в Конституционный суд Украины.

В своем обращении Кабинет министров, в частности, просит растолковать положение пункта 1 части первой статьи 4 Закона Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве» относительно обеспечения органами местного самоуправления и органами исполнительной власти в городе функций «создания надлежащих условий для деятельности в городе учреждений и заведений науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта, местом расположения которых в соответствии с законодательством определен город Киев».