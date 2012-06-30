Центр Киева перекрыт для транспорта

30 июня с 00 часов до 8.00 часов 1 июля 2012 в связи с проведением благотворительного концерта с участием сэра Элтона Джона и группы «Queen» с Адамом Ламбертом движение всех видов транспорта в центре столицы будет перекрыто.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УГАИ Киева.

В частности, движение транспорта будет перекрыто по улице Крещатик от Европейской площади до Майдана Незалежности, по улице Институтской от улицы Крещатик до улицы Ольгинской и по улице Михайловской от улицы Крещатик до улицы Костёльной.

Госавтоинспекция Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом отмеченных ограничений и соблюдением Правил дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в 20.00 в официальной фан-зоне Евро-2012 на Майдане Незалежности в Киеве состоится концерт сэра Элтона Джона и группы Queen с Адамом Ламбертом.