Сегодня на Майдане - Элтон Джон и Queen
Сегодня в фан-зоне Евро-2012 состоится концерт Элтона Джона и группы Queen
Сегодня, 30 июня, за день до финала Евро-2012, в официальной фан-зоне чемпионата на Майдане Незалежности в Киеве состоится концерт сэра Элтона Джона и группы Queen с Адамом Ламбертом.
Они приедут по приглашению фонда Елены Пинчук “АнтиСПИД”. Концерт пройдет под девизом «Футбол - это игра миллионов. Твоя жизнь – это не игра! Остановим СПИД вместе!»
Начнется концерт в 20.00. Во время концерта будет организован сбор благотворительных пожертвований.
Собранные средства будут переданы на новый общий проект СПИД-фонда Э.Джона и фонда «АнтиСПИД», который, используя футбольные символы и правила, расскажет украинским детям о ВИЧ/СПИД.
Концерт проводится при поддержке УЕФА. Он будет транслироваться в прямом эфире украинского и польского телевидения.