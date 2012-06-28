В Житомире обчистили банкомат: украли 450 тысяч

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области, ограбили банкомат, разрезав его автогеном.

По словам руководителя пресс-службы УВМД Украины в Житомирской области Аллы Ващенко, «около 7 утра в правоохранительные органы поступило сообщение от работника водоканала о том, что ограблен банкомат в здании КП «Житомирводоканал».

По предварительным данным, ограбление произошло с 3 до 6 утра. Злоумышленники похитили около 450 тысяч гривен. Сейчас проводятся оперативно-розыскные действия по выявлению лиц, причастных к преступлению, будет возбуждено уголовное дело».

Как заметила А.Ващенко, в июне этого года в Житомире милиция зафиксировала случай установления неизвестными устройства для считывания информации на банкомате одного из банков. «Устройство позволяет посторонним определить ваш ПИН-код, а впоследствии, в зависимости от собственных потенциальных возможностей, либо спровоцировать мошенничество, либо совершить кражу банковской карточки, сняв деньги со счета», - добавила А.Ващенко.