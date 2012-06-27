Пожар в Ялтинском заповеднике локализован

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Крыму, отметив, что вертолет Ми-8 сбрасывал воду более 20 раз.

"Новые очаги горения не выявлены. Организовано круглосуточное наблюдение и полив водой отдельных мест", - говорится в пресс-релизе.

С огнем борются более 600 человек - работники МЧС, Внутренних войск МВД, сотрудники заповедника, к операции привлекли 70 единиц техники.

В Уч-Коше - сильный ветер скоростью до 25 метров в секунду, из-за дыма плохая видимость, это усложняет работу вертолета.

Как сообщал УНИАН, пожар возник накануне. По информации заповедника, молния попала в дерево, оно загорелось, и огонь распространился на лесную подстилку и кустарники. К утру среды горели 2 га.

Сегодня мэрия Ялты временно закрыла для движения автотранспорта, кроме водовозок и карет скорой помощи, дорогу Ялта – Ай-Петри из-за пожара.