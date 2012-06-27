СМИ: перед Евро-2012 власти Донецка силой вывезли бомжей в Мелитополь

Об этом рассказал бездомный Саша в городе Мелитополь Запорожской области на площади перед железнодорожным вокзалом, пишетГазета.ua.

"Нас привезли сюда из Донецка. Чтобы не позорили город перед иностранцами. Ловили прямо на улицах и забрасывали в автозаки. Привезли в Мелитополь, выпустили всех. Кто очень сопротивлялся - били по почкам", рассказал Саша. Он одет в грязную белую рубашку и рваные спортивные штаны.

Рядом с ним на вокзале бродят такие же бездомные. Небритый мужчина в старых рваных шортах и серой рубашке спит на корточках на памятнике.

Саша показал на одного из бомжей, который вообще ходит босым.

"Вон тот вообще спал у помойки. Его за шкирку схватили, затолкали в автозак. Он был босый. Просился, чтобы хоть резиновые тапочки взять, но милиционеры не позволили".

Еще один бездомный? Владимир, соглашается говорить после того, как получает 2 гривны.

"Я тоже из Донецка. У меня менты ремень от брюк украли. Как везли сюда в автозаке - отобрали. Слышал, что многих бездомных определили в какую-то полуразвалившуюся воинскую часть в Запорожской области. Охраняют, чтобы не ушли в Донецк или не отправились к морю. Говорили, что и кормят. А нас - выбросили в Мелитополе, как собак из машины. Единственный выход - добраться до моря. Там легче. Можно будет рыбу ловить, жарить, можно заночевать на лежаках".

Напомним, в прошлом году городской глава Донецка Александр Лукьянченко проявил инициативу на период Евро-2012 выселить бомжей из города в соседнюю Макеевку. Там находится приют для бездомных. В приюте подсчитали, что стоимость содержания одного бездомного в день составит более 14 гривен. Всего Макеевский приют может вместить 200 бездомных.

В этом году Лукьянченко заявил, что бездомных в Донецке почти нет и проведению Евро они не помешают.

"Отток бездомных происходит с конца мая и до сентября, - заявил мэр. - Они мигрируют на побережье Азовского моря, в зону отдыха".