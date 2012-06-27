4 июля Янукович подведет свои итоги
07:29, 27 июня 2012Общество
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4 июля состоится итоговая пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, пресс-конференция начнется в 11.30 в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» (ул. Крещатик, 2).
Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента Украины с 12.00 26 июня до 12.00 3 июля по телефонам (44) 255-63-18, 255-64-50, 255-71-77.
Представители СМИ приглашаются с 09.30 до 11.00.
Пресс-конференцию будет транслировать в прямом эфире Национальная телекомпания Украины.
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