Протестующих против пыток в милиции встретили три машины "Беркута"

Как сообщили УНИАН в Центре информации о правах человека, сегодня в Запорожье и других областных центрах должны были состояться мирные акции-перфомансы, направленные на привлечение внимания общественности к увеличению фактов незаконного насилия в милиции, в местах лишения свободы, а также к отсутствию эффективного расследования со стороны прокуратуры фактов истязаний.

Инициаторами акции выступили активисты из Amnesty International в Украине, Украинского Хельсинкского Союза по правам человека, Харьковской правозащитной группы, Фонда региональных инициатив и Центра информации о правах человека.

Городские власти Запорожья отказалась сегодня утром регистрировать сообщение о проведении акции, там указали, что заявку на проведение мероприятия нужно было подавать за 10 дней, рассказала организатор акции в Запорожье Полина Стародубец. По ее словам, в действительности в законе не прописан срок подачи заявки, написано только, что заявку нужно подавать заблаговременно.

Она отметила, что «препятствование мирным собраниям со стороны городских властей города - не редкость. В Запорожье существует практика отказа в регистрации сообщений о проведении акции. А мероприятие без сообщения - повод привлечь активистов к суду».

Также, как сообщили в ЦИПЧ, когда активисты пришли к зданию Запорожского областного управления МВД и попытались провести пикет, их ожидали три машны с "Беркутом" и неприятный разговор с милицейским руководством, которые в течение часа объясняли организаторам, что обвинение милиции в истязаниях - это клевета.

В ЦИПЧ также отметили, что сегодня такие же акции прошли в Киеве, Луганске, Харькове, Чернигове.