В среду в Украине будет прохладно, мокро и ветрено

В течение суток 27 июня сухую погоду в большинстве областей Украины обусловит антициклон, в восточных областях, в Крыму и Приазовье холодный фронт обусловит ливни, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Как сообщает Метеопрог специально для УНИАН, похолодает на западе ночью до 7-13, днем до 16-22; на севере и в центре ночью до 9-14 градусов, днем 17-24, на востоке и на юге ночью до 12-19, днем 22-27 градусов.

В северных областях: без существенных осадков. Температура снизится ночью до 9-12 градусов, днем до 17-22. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

В южных областях: в Запорожской области и в Крыму кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, шквалы, 15-20 м/с. На Одесщине и Николаевщине без осадков. Температура снизится ночью до 12-17 градусов, днем 22-27. Ветер северо-восточный, северный, 5-12 м/с.

В восточных областях: кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20, днем похолодает до 22-25 градусов. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

В западных областях: без существенных осадков. Температура снизится ночью до 7-13 градусов, днем до 16-22. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

В центральных областях: без осадков. Температура снизится ночью до 9-16 градусов, днем 19- 25. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.

Погода на курортах Крыма 27 июня: в Евпатории, Севастополе, Феодосии и Ялте ночью и днем грозовые дожди, местами град, шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-19 градусов, днем 26-28.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Ялты и Одессы 26-27 градусов, в районе Евпатории ,Феодосии и Севастополя 24-25.

Погода на курортах в Карпатском регионе 27 июня: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве без осадков. Температура снизится ночью до 9-10 градусов, днем до 19-22. Ветер северо-западный, западный, 5-12 м/с.