АНТК им. Антонова просит Янковича защитить предприятие от рейдеров

Трудовой коллектив Государственного предприятия "Авиационный научно-технический комплекс им. О.К.Антонова" (АНТК, Киев) просит премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА защитить предприятие от попыток рейдерства. Об этом говорится в письме трудового коллектива АНТК им. Антонова, текст которого передан УНИАН.

В частности в письме отмечается, что АНТК им. Антонова неоднократно обращал внимание и информировал руководство страны о ситуации, которая сложилась вокруг деятельности предприятия по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2005-2007 годы Главным контрольно-ревизионным управлением Украины.

"В настоящее время предприятием обжалованы в суде выводы ревизии ГлавКРУ. Постановлением Голосеевского районного суда г. Киева, которое является действующим, запрещено председателю ГлавКРУ Петру АНДРЕЕВУ и любым другим физическим и юридическим лицам любым образом распространять информацию и принимать любые решения относительно результатов ревизии финансово-хозяйственной деятельности АНТК им. Антонова", – сказано в письме.

При этом отмечено, что в противовес решению Голосеевского суда, в определенных кругах Министерства промышленной политики и авиастроительного Концерна «Авиация Украины» продуцируются решения об изменении Устава предприятия, изменении руководства АНТК им. Антонова, что угрожает развалом предприятия и отрасли авиастроительства Украины.

АНТК им. Антонова отмечает, что, согласно новому проекту Устава для АНТК им. Антонова, который разрабатывается, руководителем предприятия назначается генеральный директор, а должность генерального конструктора нивелируется до уровня начальника опытно-конструкторского бюро, от которого практически не зависит никакое стратегическое решение.

"Такая «реорганизация» в корне взорвет научно-технический и экономический потенциал АНТК, который достигался самоотверженным трудом многотысячного коллектива на протяжении шести десятилетий под руководством генеральных конструкторов: сначала Олега Антонова, потом – Петра БАЛАБУЕВА, сейчас – Дмитрия КИВЫ", – отмечено в письме трудового коллектива.

Также в обращении сказано, что во всей истории авиастроения стран СНГ руководителями опытно-конструкторских предприятий всегда были генеральные конструкторы.

"Трудовой коллектив АНТК им. Антонова обращается к вам с требованием немедленно вмешаться в ситуацию, которая угрожает развалом не только нашего предприятия, но и авиационной отрасли Украины в целом", – резюмировано в письме к В.ЯНУКОВИЧУ.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ 19 сентября повторно потребовал от министра промышленной политики Анатолия ГОЛОВКО и председателя правления государственного концерна "Авиация Украины" Олега ШЕВЧЕНКО в недельный срок "принять меры относительно пребывания на занимаемых должностях" руководителей Государственного предприятия АНТК имени Антонова.

Однако 25 сентября Н.АЗАРОВ опроверг эту информацию. «Я не рекомендовал конкретно какого-либо руководителя (уволить), я говорил о том, что нам необходимо, чтобы АНТК не занималось проеданием старого багажа в лице Ан-148, который мы выводим на серию, а чтобы в портфеле этого известнейшего конструкторского бюро было, по меньшей мере, несколько разработок, которые могли бы заменить Ан-148 через 3-4 года, через 5-6 лет», - подчеркнул Н.АЗАРОВ. Он отметил, что обратился к А.ГОЛОВКО с требованием, чтобы АНТК предоставил ему перспективный план разработок новых моделей самолетов.

25 сентября Блок Юлии Тимошенко выступил категорически против попыток правительства Виктора ЯНУКОВИЧА сменить руководство АНТК им. Антонова.

Ранее Кабмин заявлял о намерении уволить Д.КИВУ по результатам проверки ГлавКРУ деятельности АНТК им. Антонова в 2005-2007 гг. ГлавКРУ заявило о серьезных нарушениях в деятельности предприятия за этот период.