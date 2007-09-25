Ющенко: за честность выборов отвечает правительство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что правительство будет нести персональную ответственность за проведение честных и демократических выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время регионального телемоста «Задачи для будущего правительства».

«Я хочу повторить и персонально для ЯНУКОВИЧА, и для других политиков, правительство несет персональную ответственность за проведение честных, внеочередных демократических выборов», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что обеспечение честных и прозрачных выборов - миссия не только Президента, но и премьер-министра. «Но странно, что глава исполнительной власти катается вертолётом и на каждом митинге рассказывает, какие готовятся фальсификации», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он посоветовал премьеру, если у него есть доказательства (подготовки фальсификаций выборов – УНИАН), обращаться в Генеральную прокуратуру и в суд. «Давайте говорить через закон, а не пугать людей», - сказал Президент.