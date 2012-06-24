Завтра в Украине будет тепло и сухо

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь в Крыму, днем и в западных областях и местами на Приазовье кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер южный, юго-западный, на юге и востоке северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью в западных, северных и большинстве центральных областей будет 10-15°, на остальной территории 13-18°, на побережье морей до 23°, днем 24-29°, в южной части до 33°, на крайнем западе 20-25°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 14-19°.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Температура ночью по области 10-15°, днем 24-29°; в Киеве ночью 13-15°, днем 26-28°.

Сегодня, 24 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-27°; в Днепре возле Киева - 23°.