Скандальные «шутки» об украинках стоили журналисту ведения полуфинала Евро-2012

Ведущий одной из программ радиостанции Eska Rock Михал Фигурский из-за скандальных высказываний о гражданках Украины в эфире радиостанции не будет вести предматчевую церемонию полуфинального матча нынешнего чемпионата Европы по футболу, 28 июня, в Варшаве.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше в пятницу сообщила представитель UEFA Polska Ева Прокопяк.

"Полуфинальный матч он не будет вести. Решение было принято сегодня", - сказала она.

Представитель UEFA отметила, что М.Фигурский, который вел все предматчевые церемонии Евро 2012 в Варшаве, будет отстранен за его скандальные высказывания об украинках.

"Он, главным образом, забавлял публику перед началом матча", - описала собеседник агентства его обязанности.

Е.Прокопяк отказалась уточнить, получит ли журналист какую-то компенсацию за расторжение контракта, назвав это коммерческой тайной.

Ранее пресс-секретарь UEFA Polska Юлиуш Глуский сказал польским медиа, что М.Фигурский выиграл конкурс на ведение предматчевых церемоний на Национальном стадионе в Варшаве в апреле этого года.

Он не стал комментировать, почему Союз европейских футбольных федераций выбрал собственно этого журналиста, несмотря на то, что в отношении него продолжается судебное дело за ксенофобские высказывания.

"Не могу комментировать, почему UEFA не приняла этого во внимание. Давайте не будем забывать, что в Польше действует презумпция невиновности", - сказал Ю.Глуский, которого цитирует TVN24.

Как сообщал УНИАН, сегодня М.Фигурский озвучил в эфире Eska Rock извинения за высказывания в адрес украинских домработниц, заявив, что он вместе с Кубой Воевудским, с которым вместе ведет программу, не намеревался оскорбить их, а слова журналистов следует понимать как сатиру на некоторых поляков.

Вчера МИД Украины официально выступил с требованием публичных извинений за оскорбительные высказывания М.Фигурского и К.Воевудского об украинках, а ряд организаций и частных лиц подали заявления в прокуратуру о подозрении совершения ими преступления, за которое польское законодательство предусматривает наказание до 3 лет тюрьмы.