Из двух избивших милиционера один был на испытательном сроке... за разбой

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

По данным милиции, 29 сентября 2010 года двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения зашли в пиццерию, расположенную в одном из торговых центров Винницы. Мужчины вели себя вызывающе, поэтому сотрудники заведения вызвали охрану. На место происшествия прибыли сотрудники УГСО. Один из них сделал мужчинам замечание и попросил покинуть заведение. За это нетрезвые мужчины начали наносить ему удары по голове.

Мужчины были сразу задержаны, а сотрудник службы охраны с телесными повреждениями был госпитализирован в нейрохирургическое отделение городской клинической больницы. У него врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Ленинский районный суд Винницы приговорил злоумышленников к трех годам лишения свободы. При этом к одному из осужденных суд применил испытательный срок три года. Второй из мужчин в 2007 году был осужден за разбой и находился на испытательном сроке. По совокупности приговоров с учетом неотбытой части предыдущего наказания мужчина получил пять лет и три месяца лишения свободы.