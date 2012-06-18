20 июня (среда) 2012 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«ОЖИДАЕТ ЛИ УКРАИНУ ДЕФОЛТ В 2013 ГОДУ?»

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

• Оценка мировой экономической ситуации.

• Какие вызовы стоят перед экономикой Украины?

• Как отразятся на экономической ситуации парламентские выборы 2012?

• Достаточно ли у Украины ресурсов для расчета по внешним заимствованиям в 2013 году?

• Экспертная оценка вероятности дефолта в 2013 году.

• Насколько политика Минфина и НБУ отвечает существующим вызовам?

• Каким будет курс гривны в 2013 году?

Участники круглого стола:

• ИГОРЬ БУРАКОВСКИЙ – директор Института экономических исследований и политических консультаций

• ДМИТРИЙ СОЛОГУБ – начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль»

• МАРЬЯН ЗАБЛОЦКИЙ – аналитик АО «Эрсте Банк»

• ВАСИЛИЙ ЮРЧИШИН – директор экономических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова

• СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ – народный депутат Украины, глава оппозиционного правительства

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4