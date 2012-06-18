В Институте Горшенина состоится круглый стол «Ожидает ли Украину дефолт в 2013 году?»
20 июня (среда) 2012 года в 11:00
в Институте Горшенина
состоится круглый стол
«ОЖИДАЕТ ЛИ УКРАИНУ ДЕФОЛТ В 2013 ГОДУ?»
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
• Оценка мировой экономической ситуации.
• Какие вызовы стоят перед экономикой Украины?
• Как отразятся на экономической ситуации парламентские выборы 2012?
• Достаточно ли у Украины ресурсов для расчета по внешним заимствованиям в 2013 году?
• Экспертная оценка вероятности дефолта в 2013 году.
• Насколько политика Минфина и НБУ отвечает существующим вызовам?
• Каким будет курс гривны в 2013 году?
Участники круглого стола:
• ИГОРЬ БУРАКОВСКИЙ – директор Института экономических исследований и политических консультаций
• ДМИТРИЙ СОЛОГУБ – начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль»
• МАРЬЯН ЗАБЛОЦКИЙ – аналитик АО «Эрсте Банк»
• ВАСИЛИЙ ЮРЧИШИН – директор экономических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова
• СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ – народный депутат Украины, глава оппозиционного правительства
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