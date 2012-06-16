Харьковский аэропорт может послужить примером для Сочи
Работа Международного аэропорта «Харьков» во время Евро-2012 - хороший пример для подготовки аэропорта Сочи, который в 2014 году будет принимать гостей Зимних Олимпийских игр.
Об этом после посещения Харьковского аэропорта заявил генеральный директор аэропортовой группы «Базел Аэро» (Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик) Сергей Лихарев, сообщает Информационный центр «Украина-2012».
Перенимая украинский опыт в харьковском аэропорту в день матча Нидерланды - Германия, С.Лихарев был приятно удивлен, в первую очередь, работой пограничной службы. «Время на обслуживание одного пассажира – 25-30 секунд. Это прекрасно, ведь в аэропортах России такая же операция занимает до 3 минут. И нам тяжело заставить пограничников работать быстрее. Это реально ускорение процесса, хотя и понимаю, что для этого было проделано много предварительной работы, в частности введение безвизового режима», - сказал С.Лихарев.
Он добавил, что приехал в Харьков никоим образом не проводить аудит и давать оценку, а наоборот - учиться, поскольку считает, что в плане подготовки к обслуживанию массовых спортивных мероприятий аэропорт Харькова в некоторых аспектах опережает Сочи.
Кроме отличной работы пограничников, С.Лихареву также понравилось взаимодействие авиакомпаний, туроператоров и служб аэропорта, которые организовали работу автобусных перевозок так, что в терминале отсутствует массовое скопление людей, даже при пиковых нагрузках в периоды массовых отлетов.
«Из-за того, что автобусы привозили фанов четко под вылет «своего» рейса, не было значительных скоплений людей ни в одном из элементов технологического процесса. Очереди на регистрацию, паспортном контроле не превышали обычных показателей. Если и было скопление, то лишь в зале ожидания, и возникало оно из-за позднего прибытия экипажей на рейсы, а это уже ответственность авиакомпаний. Но даже в этом случае кризисных ситуаций не возникало», - сказал руководитель «Базэл Аэро».
Он рассказал, что многое из того, что увидел в Харькове, собирается внедрить во время обслуживания гостей Олимпиады-2014 в Сочи. «Хотелось бы такую же скорость работы пограничной службы. Украинский пример - образец для нас. Этот вопрос мы однозначно будем обсуждать с российскими пограничниками. Наряду с этим мы хотели бы использовать во время пиковых нагрузок реверсивную схему на вылет, отработанную в Харькове. Будем так же, как и в Харькове, добиваться четко согласованных действий от авиакомпаний и операторов наземного транспорта, что значительно облегчит нашу работу», - отметил С.Лихарев.
Он добавил, что хорошее впечатление на него произвела работа волонтеров в аэропорту, причем даже на таких сложных участках, как обыск с целью авиационной безопасности. «Использование волонтеров на технических участках не требует высокой квалификации, но значительно ускоряет процесс обработки пассажиров - очень полезно. И мы обязательно будем рассматривать вариант их привлечения на подобных этапах», - резюмировал С.Лихарев.