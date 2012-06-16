Харьковский аэропорт может послужить примером для Сочи

Об этом после посещения Харьковского аэропорта заявил генеральный директор аэропортовой группы «Базел Аэро» (Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик) Сергей Лихарев, сообщает Информационный центр «Украина-2012».

Перенимая украинский опыт в харьковском аэропорту в день матча Нидерланды - Германия, С.Лихарев был приятно удивлен, в первую очередь, работой пограничной службы. «Время на обслуживание одного пассажира – 25-30 секунд. Это прекрасно, ведь в аэропортах России такая же операция занимает до 3 минут. И нам тяжело заставить пограничников работать быстрее. Это реально ускорение процесса, хотя и понимаю, что для этого было проделано много предварительной работы, в частности введение безвизового режима», - сказал С.Лихарев.

Он добавил, что приехал в Харьков никоим образом не проводить аудит и давать оценку, а наоборот - учиться, поскольку считает, что в плане подготовки к обслуживанию массовых спортивных мероприятий аэропорт Харькова в некоторых аспектах опережает Сочи.

Кроме отличной работы пограничников, С.Лихареву также понравилось взаимодействие авиакомпаний, туроператоров и служб аэропорта, которые организовали работу автобусных перевозок так, что в терминале отсутствует массовое скопление людей, даже при пиковых нагрузках в периоды массовых отлетов.

«Из-за того, что автобусы привозили фанов четко под вылет «своего» рейса, не было значительных скоплений людей ни в одном из элементов технологического процесса. Очереди на регистрацию, паспортном контроле не превышали обычных показателей. Если и было скопление, то лишь в зале ожидания, и возникало оно из-за позднего прибытия экипажей на рейсы, а это уже ответственность авиакомпаний. Но даже в этом случае кризисных ситуаций не возникало», - сказал руководитель «Базэл Аэро».

Он рассказал, что многое из того, что увидел в Харькове, собирается внедрить во время обслуживания гостей Олимпиады-2014 в Сочи. «Хотелось бы такую же скорость работы пограничной службы. Украинский пример - образец для нас. Этот вопрос мы однозначно будем обсуждать с российскими пограничниками. Наряду с этим мы хотели бы использовать во время пиковых нагрузок реверсивную схему на вылет, отработанную в Харькове. Будем так же, как и в Харькове, добиваться четко согласованных действий от авиакомпаний и операторов наземного транспорта, что значительно облегчит нашу работу», - отметил С.Лихарев.

Он добавил, что хорошее впечатление на него произвела работа волонтеров в аэропорту, причем даже на таких сложных участках, как обыск с целью авиационной безопасности. «Использование волонтеров на технических участках не требует высокой квалификации, но значительно ускоряет процесс обработки пассажиров - очень полезно. И мы обязательно будем рассматривать вариант их привлечения на подобных этапах», - резюмировал С.Лихарев.