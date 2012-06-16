Янукович наложил вето на закон об административных услугах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции, Президент вернул этот закон со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом.

Как считает В.Янукович, принятый закон не содержит инструментов для его реализации.

В частности, в законе отсутствуют механизм финансового обеспечения центров предоставления административных услуг, механизм компенсации государством органам местного самоуправления осуществления полномочий по предоставлению определенных административных услуг, констатирует Президент.

Также, по его словам, в законе не предусмотрен механизм контроля над эффективностью использования бюджетных средств.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 мая приняла Закон "Об административных услугах".

Данным законом определены основные принципы деятельности субъектов предоставления административных услуг, прав и обязанностей физических и юридических лиц по получению административных услуг.

Предусмотрено, что только законом определяется исчерпывающий перечень административных услуг, и установлен запрет на делегирование субъектам ведения хозяйства полномочий по предоставлению административных услуг.

Данным законом предусмотрено также предоставление административных услуг через центры предоставления административных услуг; вводится институт администратора центра предоставления административных услуг. Предусмотрено функционирование Единого государственного портала административных услуг.