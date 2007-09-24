В рейтинге миллиардеров еженедельника ”Wprost” стало на 9 украинцев больше

В этом году в рейтинге восточноевропейских миллиардеров польского еженедельника "Впрост" стало больше на 9 украинцев. Сегодня польский еженедельник "Впрост" презентует свой ежегодный рейтинг самых богатых людей Центральной и Восточной Европы. Как и в прошлом году лидируют в рейтинге россияне (43 человека). Правда, в их рядах есть потери, по сравнению с прошлым годом россиян стало меньше на пять бизнесменов. Сменился и лидер рейтинга. Если в прошлом году его возглавлял хозяин «Челси» Роман Абрамович с $ 19,5 млрд., то в 2007 он уступил место россиянину Олегу Дерипаске (среди его собственности "Русский алюминий"). Украинцев среди самых богатых людей Центральной и Восточной Европы аж 24 (в прошлом году — 15, в позапрошлом — 7). Третье место по численности в рейтинге занимают поляки, их в 2007 году было 15.

Состояние самых богатых украинцев в $млрд на 2007 год

1. Ринат Ахметов 18,7

2. Игорь Коломойский 8,9

3. Виктор Пинчук 7,5

4. Сергей Тарута 5,2

5. Дмитрий Фирташ 3,4

6. Константин Жеваго 3,1

7. Владимир Бойко 2,3

8. Владимир Матвиенко 2

9. Эдуард Шифрин 1,7

10. Тариэл Васадзе 1,7

11. Виктор Нусенкис 1,2

12. Александр Ярославский 1,2

13. Сергей Буряк 1,2

14. Сергей Тигипко 1,1

15. Валерий Хорошковский 1,1

16. Василий Хмельницкий 0,95

17. Леонид Юрушев 0,9

18. Федор Шпиг 0,85

19. Юрий Косюк 0,8

20. Андрей Клюев 0,8

21. Петр Порошенко 0,75

22. Андрей Иванов 0,7

23. Георгий Скударь 0,65

24. Борис Колесников 0,65

"Сегодня"