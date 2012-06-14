Сборная Украины перебазировалась на мороженое
22:15, 14 июня 2012Общество
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ПАО «Львовский хладокомбинат» (ТМ «Лимо») к Евро-2012 начал выпуск мороженого «Футбольное» с изображением на упаковке игроков сборной Украины.
Сборная Украины будет на мороженом
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО „Львовский хладокомбинат”, между предприятием и Федерацией футбола Украины подписано соглашение об использовании символики сборной Украины на упаковке продукции предприятия.
Мороженое «Футбольное» выпускается в виде эскимо. Это классический львовский белый пломбир, покрытый шоколадной глазурью. Масса – 80 г.
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