Сборная Украины перебазировалась на мороженое

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО „Львовский хладокомбинат”, между предприятием и Федерацией футбола Украины подписано соглашение об использовании символики сборной Украины на упаковке продукции предприятия.

Мороженое «Футбольное» выпускается в виде эскимо. Это классический львовский белый пломбир, покрытый шоколадной глазурью. Масса – 80 г.