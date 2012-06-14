Цена запорожского Сталина: от 2 до 3 лет тюрьмы и 100 килограмм силумина

Как сообщил УНИАН государствнный обвинитель – старший прокурор прокуратуры Запорожской области Андрей Кметь, «сегодня Апелляционный суд Запорожской области, рассмотрев апелляционные жалобы осужденных и их защитников на решение Жовтневого суда Запорожья по делу об уничтожении имущества Запорожского обкома КПУ – бюста Сталина, оставил приговор суда первой инстанции в части квалификации действий и меры наказания осужденных в силе».

Таким образом, суд отклонил требование защиты о признании осужденных по данному уголовному делу невиновными.

В то же время, по данным прокурора, суд принял решение об уменьшении суммы материального ущерба, который обкому КПУ должны выплатить осужденные по данному уголовному делу, на 3 200 грн (стоимость 100 кг силумина, из которого был изготовлен бюст – УНИАН).

Теперь по решению суда осужденные за спил головы скульптуры Сталина члены «Тризуба» должны выплатить Запорожскому обкому КПУ 106 628 грн причиненного материального ущерба.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2010 года на территории облкома КПУ в Запорожье неизвестные повредили памятник Сталину (отпилили ему голову). В ходе расследования уголовного дела были задержаны ряд членов ВО «Тризуб» им. Степана Бандеры и их сторонников.

12 декабря 2011 года Жовтневый суд Запорожья приговорил «тризубовцев» к лишению свободы на срок от 2 до 3 лет с испытательным сроком 1-3 года.